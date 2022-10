‘La Cura’ | Francesco Mandelli | «La cura per l’infelicità? Godersi il presente»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si intitola Lail nuovo film diretto daPatierno – presentato alla Festa del Cinema di Roma – liberamente tratto da La Peste di Albert Camus contra i protagonisti. Laè il racconto di una troupe cinematografica che, durante i giorni più duri del lockdown, gira un film tratto proprio da La Peste di Camus. Alternandosi tra realtà (le vite degli attori) e finzione (gli attori che interpretano i personaggi de La Peste), il film piano piano unirà i due piani narrativi diventando la messa in scena dell’opera di Camus. Ma esiste realmente unaper? «Io penso che laper vivere sereni e felici siail. – ci dice– Stare ...

Sanità Informazione

... fondata negli anni '50 dalla famiglia Marcucci, esocietà britannica Bio Products Laboratory (BPL), specializzata anch'essa in farmaci derivati dal plasma umano perdi malattie rare e ...... adel Prof. Roberto Baldassari , Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato ...sala del Festival Il capoluogo piemontese ha quindi fatto da palcoscenico per un evento che ha visto gli ... La cura è un diritto, essere chiamati “guariti” no