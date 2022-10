Kate Middleton e il suo segreto di bellezza | ecco come fa ad avere la pelle sempre giovane

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il trucco c’è e si conosce. Acclamata regina di stile,non vanta solo un guardaroba da favola, ma anche un aspettoradioso. Che sia inizio autunno o piena estate la principessa del Galles haunaluminosa e compatta da fare invidia a una ventenne e che sembra non temere il trascorrere del tempo. Ma qual è il suoe il suodiA 40 anni compiuti la nuora del re emana una luce naturale, effetto non solo dei lineamenti delicati e dei colori chiari del suo incarnato, ma anche di una beauty routine molto attenta eppure straordinariamente alla portata di tutti. Ogni giorno, appena sveglia,ricorre all’Organic Rosehip Face Oil, un ...

AMICA - La rivista moda donna

, Meghan Markle, Letizia Ortiz, Charlene Wittstock e tutte le altre. Regine e principesse ai funerali di Elisabetta d'Inghilterra - guarda IN VERDE OLIVA - Passando ai dettagli del look,...... Zara e Mike Tindall, selfie d'amore: il sorriso della royal family La coppia reale più sexy Zara Phillips e Mike Tindall "Educata e scherzosa": così eraquando iniziò a frequentare ... Kate Middleton e William: la loro nuova vita a Windsor non è iniziata come si aspettavano... Un guardaroba che guarda al vintange (con stile) quello di Kate Middleton e una pelle che di vintage ha veramente poco. La regina di stile di Buckingham Palace ha un volto sempre radioso, ma ...Un guardaroba che guarda al vintange (con stile) quello di Kate Middleton e una pelle che di vintage ha veramente poco. La regina di stile di Buckingham Palace ha un volto sempre radioso, ma ...