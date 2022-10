Juventus | Gazzetta | “Di Maria si ferma | ma non per il Mondiale”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 14 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadradeve rinunciare a Di, ma solo per qualche settimana. “Disiper 20 giorni, ma tanto l’argentino quanto lahanno tirato un sospiro di sollievo all’uscita dal J Medical. Già, perché a caldo, cioè dopo il guaio muscolare subito dal Fideo martedì in Israele, non si escludeva l’ipotesi di un infortunio anche più grave e con tempi di recupero fino ai 40 giorni. Gli esami di ieri mattina, invece, hanno evidenziato «una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Pertanto saranno necessari circa 20 giorni per il completo recupero», ha spiegato laattraverso un bollettino medico. Tre settimane non sono poche, però ...