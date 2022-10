Juve | gli effetti del ritiro | si torna al 3-5-2 | rischia Bonucci | si candida Kean

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In palio c'è molto di più dei soli tre punti. Che pure restano fondamentali. In questo derby, la, si gioca l'onore....

Calciomercato.com

L'ex -ne confeziona un altro in pieno recupero, a beneficiarne è proprio il numero 90 che non può sbagliare sul buco di Zampano chespiana la strada verso la gloria. Poco prima il palo ...... pur ammettendo di provare 'vergogna' per lo scenario palesatosi, che vede lanon riuscire a ... Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti,Spurs sono intenzionati ad aprire ufficialmente ... Juve, gli effetti del ritiro: si torna al 3-5-2, un titolare a rischio, occhio a Kean Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky Sport, si è espresso sull'imminente sfida in campionato tra il Torino e la Juventus ...Come racconta Calciomercato.com, i tifosi chiedono il ritorno di colui che da sempre, anche quando sedeva sulla panchina dell'Inter, si è professato ...