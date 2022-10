Juve | anche Okoli fra gli obiettivi in difesa

Torino: deficitariele partite in casa con laSi gioca allo stadio Grande Torino ein casa sono state vacche magre per il Toro nelle ultime 12 apparizioni contro la: 5 pari e 5 ...In caso di nuova sconfitta si prolungherebbe il ritiro ma soprattutto l'agonia, avanti così non si può andare: la società potrebbeprendere decisioni drastiche.Pronostici Serie A 10a giornata, le analisi e i consigli su tutte le partite di campionato in programma dal 15 al 17 ottobre 2022.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...