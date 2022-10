leggo.it

Si è concluso domenica 9 ottobre- JE Italy October Meeting, il più grande evento a livello nazionale organizzato da JECatt, Junior Enterprise dell'Università Cattolica di Milano e JELU Consulting, Junior Enterprise della ...Per tali motivi, la Capitale sarà un'ottima opportunità per ospitare ile per rappresentare il Made in Italy, che non è solo un marchio, è una cultura radicata in ognuno di noi'. Oltre ad ... JEIOM 2022: chiuso l'evento di formazione per le junior enterprises delle università italiane