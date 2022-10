Izzo | «Il derby spero lo vinca il mio Torino»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Armando, difensore del Monza, ha parlato a La Stampa deldella Mole trae Juventus Armando, difensore del Monza, ha parlato a La Stampa deldella Mole trae Juventus. Le sue dichiarazioni: «Ildeve vincere ilper dare una gioia ai tifosi. Per me la squadra dovrebbe stare sempre tra le prime otto in classifica. Illoil mio Toro dove ho ancora tanti amici.lo decida Lukic». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Armando, difensore del Monza, ha parlato a La Stampa deldella Mole tra Torino e Juventus Armando, difensore del Monza, ha parlato a La Stampa deldella Mole tra Torino e Juventus. Le sue dichiarazioni: "Il Torino deve vincere ilper ...Di certo, il Fideo salterà ildi sabato con il Torino , poi le gare con Empoli e Lecce in ... infatti, aggiungere le due gare saltate per squalifica dopo la gomitata rifilata anella gara ...Le parole di Armando Izzo a La Stampa: "Questo è il momento migliore per affrontare i bianconeri. Non stanno bene, sono in difficoltà. L' ...L’ex granata Armando Izzo col Monza ha battuto la Juve aprendo la crisi dei bianconeri. “Quando batti i bianconeri, l'autostima si alza, la convinzione cresce: noi abbiamo messo ...