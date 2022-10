Iran | molestie sessuali della polizia sulle donne che protestano | i casi denunciati dalla Bbc – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I ministri delle pari opportunità del G7 hanno chiesto, oggi, che vengano rispettati a pieno i diritti delleiane, che da settimaneper la morte di Mahsa Amini, la ventiduenne deceduta dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo lasciando scoperte ciocche di capelli. L’assemblea dichiara che il governoiano deve «mettere fine ad ogni forma di repressione nei confronti di tutti gliiani, specialmentee ragazze». Nel frattempo, però le manifestazioni proseguono senza sosta così come le repressioni, che secondo Amnesty International avrebbero portato a 144 morti tra cui 23 minorenni. Nello specifico, stanno iniziando a circolare immagini che ritraggono leperpetrate dagli agenti di ...