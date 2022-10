(Di venerdì 14 ottobre 2022) Con il pareggio per 3-3 contro il Barcellona, l’ha quasi ipotecato il passaggio del turnodi finale diLeague. Tutto ciò sembrava impossibile quando furono sorteggiati i gironi: si ipotizzava in un terzo posto per poi giocarsi l’Europa League. Alla fine, contro ogni pronostico i neroazzurri hanno quasi conquistato il secondo L'articolo

DailyNews 24

... Atalanta e Roma, imputato con due ultra dell'( Andrea Beretta e Claudio Morra ) è iniziato ... Questo,il pm, nonostante la presunta vittima "non avesse alcun debito nei confronti del ...Lo'Nikkei', ricordando che Pyongyang ha lanciato gli ultimi due missili domenica, al ... una evidente dimostrazione della capacità del Nord di colpire Busan, che dista dal confine- ... Inter, scrive la Gazzetta: "Più soldi per il mercato se arriva la qualificazione agli ottavi di Champions" Con il pareggio per 3-3 contro il Barcellona, l'Inter ha quasi ipotecato il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League. Tutto ciò ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...