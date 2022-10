Inter | ritorno in attacco | con la Salernitana Correa ci sarà

13 gol subiti e solo 3 gol fatti, contro Udinese, Juventus, Roma,e anche nel derby col Bari. ... E invece in un Meazza che festeggia ildi Roberto Donadoni dopo l'esperienza nei ...Fin qui l'ha fatto registrare la media gol per partita più alta di tutto il campionato (3,33 ... il grande protagonista è stato Lautaro, quattro volte a segno tra andata e. Il Toro, ...Una freccia in più nell'arco di Simone Inzaghi che punta a dare continuità alla vittoria della sua Inter contro il Sassuolo ...Il calciatore, ritornato all‘Inter con tutti i migliori propositi di farsi perdonare l’addio anticipato per tornare al Chelsea e ritornare ad essere il re di Milano, dopo un discreto inizio è bloccato ...