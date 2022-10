Inter | il retroscena sulle parole di Inzaghi prima della gara col Barcellona

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A riportarle è La Gazzetta dello Sport , che svela come il tecnico avesse preparato al meglio i suoi anche a un eventuale (e probabile) vantaggio azulgrana. Dopo aver ricordato l'anno del triplete e ...

Inter News 24

Inzaghi e le parole della svolta. Dopo le tante critiche ricevute, la qualificazione a un ... però, una salda convinzione nei mezzi della squadra e, anche, unsulle parole pronunciate ...Parole al miele per l'allenatore del Milan, oltre che unimportante! Marco Amelia ha ... sia dell', che alla Lazio, che alla Fiorentina e ora al Milan. Ne parlano tutti bene'. Sappiamo ... Barcellona Inter, il retroscena: ecco cosa ha detto Inzaghi alla vigilia del big match I quattro punti strappati con pieno merito al Barcellona fotografano la forza di Inzaghi, che si è ripreso l'Inter e può aver cambiato l'intera stagione nel momento più complesso ...I principali giornali del mondo si occupano oggi di questioni interne: negli Usa ci si occupa dell'inflazione el'ex presidente; in Europa lo sguardo è rivolto alle strategie interne dei governi al com ...