Inter | Correa pronto al rientro Lukaku no

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Joaquimad essere nuovamente a disposizione di Inzaghi e dell’Potrebbe tornare a disposizione già per il match di domenica contro la Salernitana Joaquimdopo aver saltato quello con Sassuolo e il ritorno con il Barcellona in Champions League. “La certezza èche sta lavorando in gruppo e ci sono buone chance che torni tra i convocati. Perci aggiorniamo, più difficile per domenica, più probabile per la trasferta di Firenze. con domenica sarebbero 10 partite saltate. Per la sua muscolatura e il suo atletismo deve essere sempre a posto fisicamente per non correre rischi ed evitare ricadute”, l’aggiornamento sulla squadra nerazzurra di Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport. L'articolo proviene damagazine.