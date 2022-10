Inter | asso nella manica per la Supercoppa? Cosa può succedere

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Durante i Mondiali l’potrebbe prendere una decisione legata anche alla prossimacontro il Milan. Tra poche settimane il mondo del calcio si fermerà per i Mondiali in Qatar. Per la prima volta da disputarsi a novembre, i Mondiali hanno cambiato molto i calendari delle squadre europee che si trovano i campionati sospesi con Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fcinternews.it

...che sorprende con alcune dichiarazioni su LeaoIl calcio italiano sorride dopo i successi die ... Il Milan può però contare su un vero e propriodi nome Rafael Leao, che ha iniziato la ...Prima occasione del secondo tempo con l'exAchraf Hakimi che non trova la via del gol, poco dopo é Neymar a sfiorare il gol. L'brasiliano becca la traversa. Punizione ed ancora vicinissimo ... CdS - Inzaghi asso di coppe: Inter rialzata nel momento più buio. Ossigeno puro anche per le casse La Juventus sta già pensando a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e Nedved sembra aver messo nel mirino un top player.Le parole di Julio Cesar sul dualismo dei portieri dell’Inter: «Non entro nel merito delle scelte di Inzaghi» Alla vigilia di Barcellona-Inter non si poteva che chiedere a lui, il grande eroe della no ...