Innovation Village Award | a Procida la proclamazione dei vincitori del premio speciale “La cultura non isola”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Appuntamento il 14 ottobre acon la giornata dideidel“Lanon”, sezionedell’, istituita in occasione diCapitale Italiana della2022. Giunto alla sua quarta edizione, l’è una costola di, la fiera-evento dedicata al networking tra ricerca, imprese, PA, startup, professionisti e associazioni. Promossa da Knowledge for Business, l’iniziativa arrivata alla sua settima edizione s’è da tempo affermata come il più importante appuntamento nel Meridione su ...

NapoliToday

... Ugo Olivetto e Alessandro Pretato si è occupato di Leby Credit Agricole Triveneto , l'acceleratore di startup e aziende, con un pitch dal titolo 'OpenManagement: Lesur ...L´area Beachvedrà tutte le nuove tendenze per la vacanza in spiaggia, mentre l´Seastyle Area proporrà tutte le soluzioni innovative di prodotti e servizi. Ibe ... Innovation Village, settima edizione a Città della Scienza Dal 14 al 16 ottobre Innovation Village guida giornate di progettazione e confronto attorno ad alcune sfide lanciate da imprese ed enti pubblici sui temi culturali, ambientali, di mobilità e di innova ...Cultura e innovazione insieme a Procida, in vista della finale di Innovation Village. Tre giorni di eventi dedicati all’innovazione sono in programma da venerdì 14 a domenica 16 ottobre: l’isola – nel ...