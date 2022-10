Infortunio Anguissa | la nota ufficiale del Napoli | l’esito degli esami

Tradotto: non è ungrave ma ci vorranno almeno due settimane per tornare protagonista. C'... Tutto dipenderà da comereagirà alle terapie che ha già cominciato. Ovviamente salterà la ...Elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. E' questa la diagnosi dell'di Frank, il centrocampista del Napoli che stamattina ha effettuato alcuni esami clinici dopo l'subito contro l'Ajax in Champions League. Lo stop previsto è di circa due ...Napoli, Zambo Anguissa ha subito un'elongazione alla coscia destra e sarà out per almeno tre settimane. Il comunicato del club ...Arriva il comunicato ufficiale del Napoli riguardo l'infortunio rimediato da Frank Anguissa durante l'ultima vittoria europea ...