Incidente per David Schumacher | nipote di Michael | frattura alla vertebra e stop di 6 settimane

Rimasto incastrato sotto al convogliodiversi minuti, è stato estratto dai vigili del fuoco vivo, ma in gravi condizioni.in scooter, Alessio non ce l'ha fatta: aveva 16 anni. Morto in ...... 22enne pilota olandese vitima di unin Gara 1 della Supersport 300 a Portimao, anche la ... U na storia devastantela famiglia Steeam dopo il dolorela perdita di Victor avvenuta ...Due automobilisti sono rimasti gravemente feriti e soccorsi in codice rosso a seguito di un incidente stradale a Ostia ...La presidente della Bce avverte che a causa delle incertezze geopolitiche e dello shock energetico niente obiettivo 2 per cento nel 2023 e 2024 ...