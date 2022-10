Inchiesta Basilicata | ai domiciliari ex capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo l’interrogatorio di garanzia del 10 ottobre scorso, il giudice per le indagini preliminari di Potenza, Antonello Amodeo, ha disposto gli arrestiper Francesco Piro (exdineldella) in carcere dal 7 ottobre scorso nell’ambito dell’sulla sanità lucana coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza come riporta l’Ansa che cita l’avvocato Sergio Lapenna. Piro si era dimesso subito dopo la notifica dell’ordinanza. Resta ai, Maria Di Lascio, sindaca di Lagonegro (Potenza). Di Lascio, per effetto della Legge Severino, è stata sospesa dall’incarico di sindaco con un provvedimento del prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Inoltre il ...

