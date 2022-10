In Polonia tetto alle bollette per le chiese ma non per le grandi aziende

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il governo polacco introdurrà unai prezzi dell'elettricità per le famiglie, le piccole e medie imprese e gli edifici per uso pubblico come ospedali, scuole, università e. “Questa è una tempesta che...

EURACTIV Italia

... la Germania non ha abbassato il suo muro sulal prezzo del gas e la sua linea, almeno per ... Italia, Grecia,, Belgio e Olanda. La Germania, pur citata nella versione iniziale del ...La lettera è stata sottoscritta da altri dodici Paesi: Spagna,, Grecia, Belgio, Malta, ... continua a opporsi all'adozione di uncomunitario al prezzo del gas, sia perché è maggiormente ... La Polonia fissa un tetto massimo ai prezzi dell'energia per le Pmi e le infrastrutture vulnerabili Il nuovo pacchetto di misure conterrà una proposta per aumentare la riduzione della domanda, un meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri, un intervento sui prezzi del gas e, infine, gli acquisti ...Nuova spaccatura tra i Paesi del Nord e quelli del Sud. Questa volta non sui conti e sulle regole da seguire ma su come affrontare la crisi energetica ...