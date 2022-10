In Italia la transizione ecologica la stiamo facendo a parole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si punta su agevolazioni per i trasporti pubblici, energie rinnovabili, addio al carbone e fonti fossili. L’è ferma, anzi va a passi di gambero Ricordate l’abbonamento mensile a 9 euro per poter viaggiare in Germania su tutti i mezzi di trasporto pubblico nazionale, da bus a metro a treni, esclusi solo quelli ad alta velocità? Com’era prevedibile è stato un successo: 21 milioni di ticket venduti solo il primo mese, circa un tedesco su cinque che ha sostituito l’auto con il mezzo pubblico, col risultato, nei tre mesi di validità del ticket, di ben 1,8 milioni di tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera (pari all’alimentazione energetica di 350mila abitazioni in un anno). Certo, il costo per il governo – 4 miliardi di euro – è stato salato, ma il gioco è valso la candela, dai benefici per l’ambiente al sollievo economico per i tedeschi, anche loro come gli ...