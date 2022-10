In guerra al 99 | 9% Fabbri | retroscena choc sul negoziato Biden-Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non si tratta cona meno che non abbandoni i territori occupati. La posizione dell'Ucraina è netta e durissima, ma secondo Dario, esperto di geopolitica intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, "da qualche giorno c'è un colloquio tra russi e americani. Non si è mai interrotto in realtà, anche nelle peggiori guerre stati maggiori e intelligence si parlano e russi e americani si conoscono un pochino e hanno canali da sempre". "In quest'ultima fase però c'è un vero e propriotra le parti e credo che questo non solo non sia sfuggito al governo ucraino ma non è per niente d'accordo con i termini. Per massima onestà, su questo il governo ucraino non ha una voce in capitolo decisiva"."IlUsa-Russia": guarda il video di Diegoa Piazzapulita ...