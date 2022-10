Imu | si torna alle vecchie regole | cosa cambia per i coniugi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 14 ottobre 2022)la doppia esenzione Imu per icon residenze in abitazioni differenti, anche all’interno dello stesso comune. Con una nuova sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del 2011 che limitava l’esenzione Imu solo alla prima casa, relegando l’altra a seconda e in quanto tale soggetta all’imposta sugli immobili. E questo, spiega la Consulta nelle motivazioni della sentenza, perché altrimenti sarebbe discriminato chi decide di sposarsi o di costituire un’unione civile rispetto ai conviventi di fatto. Imu,la doppia esenzione per iCon la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che vincola l’accesso all’esenzione Imu per i, stabilendo il diritto alla doppia esenzione per ciascuna ...