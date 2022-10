Imprenditore corrotto e ignorante che vince le elezioni E nella bergamasca rispuntano davvero i suoi manifesti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Torna in tv Cetto la Qualunque, personaggio immaginario scorretto,, prepotente, arrogante di Antonio Albanese. Su Rai 3 va infatti in onda alle 21.25 Qualunquemente, commedia con il personaggio che è la parodia di un politico meschino e incapace, che però fa letteralmente “morire dal ridere”. Risate amare, sia ben chiaro, perché quella fantasia è troppo vicina alla realtà. Antonio Albanese, vita e carriera guarda le foto Leggi anche › Antonio Albanese, che con i ...

Livesicilia.it

Tra i tanti personaggi interpretati da Antonio Albanese nella sua carriera uno di quelli che ha avuto il maggio successo è Cetto La Qualunque : uncandidato a sindaco in un ...Cetto La Qualunque,calabrese, depravato e ignorante che disprezza la natura, la democrazia e soprattutto le donne, torna in Italia dopo una lunga latitanza all'estero. E con ... “Funzionari corrotti e truffe sui fondi agricoli”: 60 indagati NOMI L’uomo era scappato per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino, Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia. A Marina di Sopra però, Cetto non ritrova solo il suo braccio ...La Procura europea ha passato al setaccio i piani di sviluppo rurale della Sicilia. Scoperto un "sistema illecito ramificato" ...