(Di venerdì 14 ottobre 2022) La stagione 2022/2023 dell’ha preso il via con “FaustIn And Out” di Elfriede Jelinek, con Marina Bellucci, Mariachiara Falcone, Michela Galise e Serena Mazzei per la regia di Carlo Cerciello. Dedicandola alla memoria dell’attore Antonio Casagrande e del giornalista e filmmaker Gianni Mattioli, ilpresenta la sua 27esima stagione. Un’annata artistica

Scommette sul futuro, in un momento molto storico molto difficile, il, a Napoli, per il suo 27mo anno di attività; affida la presentazione della stagione 2022/2023 a uno dei suoi ex allievi più importanti, Aniello Mallardo, augurandosi che, in futuro, ...Anche quest'anno la giuria tecnica è composta da allievi provenienti da 6 scuole didi Napoli e provincia: De Poche,, Mind The Gap, B. Maggio, Talia, Tram. Questa giuria designerà ... Il Teatro Elicantropo e la sua drammaturgia contemporanea senza dimenticare Eduardo Mai, prima di questi ultimi anni, avevamo vissuto un momento storico in cui il futuro sembrasse improbabile. Immersi in un presente distopico, anche solo pensarci appare impresa ardua e velleitaria, c ...Il palcoscenico partenopeo alza il sipario sulla sua 27esima stagione teatrale, dedicata, quest’anno, ad Antonio Casagrande e all’amico Gianni Mattioli ...