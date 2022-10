Il ritorno del Proton

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lo scorso 12 aprile un razzorusso ha piazzato in orbita un satellite per telecomunicazioni dell'Angola. Si è trattato del primo lancio di questo anziano vettore nel 2022.

Radio RTM Modica

Adesso dobbiamo fare i conti con ilalla routine quotidiana. Scuola, università, lavoro. Come abbiamo trascorso la scorsa estate Beh, alcuni diranno 'benissimo', altri un po' meno.resto,...Ti lascio qui la tabella degli orari di andata ebus 350 da Galway in direzione Ennis e viceversa. Durataviaggio 2 ore e 20 minuti circa: sono 16 fermate. Ora di arrivo alle Cliffs ... Il ritorno del Re… di Ruben Ricca | Radio RTM Modica Aveva 79 anni. Figlio di un partigiano non ha mai lasciato la sua Lecco. Dall'incontro con Feltrinelli a Linus passando per le maggiori testate ha fatto ...Pavia, Ottobre 2022 – Domenica 16 Ottobre a Pavia un gradito ritorno: il Mercatino del Riuso dell'associazione l'ArcadiNoè tornerà a popolare con le sue bancarelle e gli oggetti dalle molteplici vite ...