Il ritorno del Proton

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lo scorso 12 ottobre un razzorusso ha piazzato in orbita un satellite per telecomunicazioni dell'Angola. Si è trattato del primo lancio di questo anziano vettore nel 2022.

Formiche.net

La scorsa stagione ha segnato ilin pianta stabile di Mauro Corona come ospite a ... infatti, è stato reintegrato definitamente da Rai 3 ed è tornato quindi a partecipare a tutte le puntate...Re Felipe di Spagna: "Un evento così fa sperare" Il sollievo per ila una quasi normalità, ... È lui - che alla fiera porta l'edizione tedescarecente The Last White Man ("L'ultimo uomo ... L'Europa tra grandi occasioni e ritorno dei nemici. Il libro di Molinari L'intervista di Interris.it a Massimo Maggio, direttore di Christian blind mission Italia, che spiega l'importanza di fornire cure di qualità a chi ha una disabilità visiva nel sud del mondo ...Da pochi giorni è uscito il nuovo album di Nex Cassel, “Mercato nero”, che arriva dopo il successo estivo riscosso con l’album del gruppo chiamato “Fratelli freschi”. Con questo album Nex è riuscito è ...