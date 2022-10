Il raduno dei Living lab indica il modello europeo per le città del futuro

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Quartiere Mirafiori, Torino. Negli anni Sessanta ci si trasferiva in questa zona alla periferia Sud dellaper lavorare negli stabilimenti Fiat. Come tutti i quartieri cresciuti rapidamente, Mirafiori ha fatto i conti con la questione abitativa e altre urgenze sociali, al punto che negli anni l’abbiamo visto cambiare grazie a un piano di rigenerazione sostenuto dall’Europa. Con il progetto Progireg, per esempio, questa area post-industriale si è trasformata in una zona in cui sperimentare soluzioni basate sulla natura: l’obiettivo è migliorare la qualità della vita in, garantendo al tempo stesso vantaggi economici per le imprese. Progireg è finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e durerà fino al 2023. Torino è l’unicaitaliana in cui è attivo un «lab» ...