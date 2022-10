(Di venerdì 14 ottobre 2022) Mosca sta lavorando alla ricostruzione die il sitoThe Village è entrato in possesso delcon cui si vuole ridare vita alla città straziata, che ha subìto un assedio lungo quasi tre mesi.si trova nella regione di Donetsk, uno dei territori che il Cremlino pretende di aver annesso con un referendum fittizio, ed è strategicamente molto importante per il suo porto e le sue industrie. Nelsi legge che la popolazione attuale della città è di 212 mila persona, prima della guerra gli abitanti dierano 450 mila e durante l’assedio sarebbero morti circa ventimila cittadini, vittime dei bombardamenti senza sosta che hanno colpito infrastrutture civili come l’ospedale ostetrico o il Teatro Drammatico usato come rifugio e contrassegnato da un’enorme ...

Il Foglio

Il piano russo per ricostruire Mariupol e cancellare i crimini Mosca sta lavorando alla ricostruzione della città distrutta dalla sua guerra. Priorità al centro storico e alle acciaierie, ma la popolazione è dimezzata ...È durato un'ora e mezza il bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan nella capitale kazaka, dove non è stata discussa una possibile risoluzione al c ...