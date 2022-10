Il Pd vuole Zan vicepresidente della Camera | intanto piange sui social | «Fontana irricevibile»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott – Che a qualcuno non sarebbe andata giù l’elezione del leghista Lorenzocome nuovo presidentedei Deputati non sorprende nessuno. Ancora meno sorprende che a scagliarsi contro l’ex ministro per la famiglia sia proprio Alessandro Zan, promotore del ddl omonimo. «per la sua storia politica», Zan contro il nuovo presidenteAncora prima di entrare in Aula, Zan aveva espresso ai giornalisti presenti tutto il suo disappunto per la candidatura di: «per la sua storia politica, ha patrocinato il Congresso di Verona contro i diritti delle donne, ha espresso posizioni pesantemente omofobiche e razziste. Occupare il ruolo di ...