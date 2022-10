Il Pd si prepara alla guerra | vuole Zan come anti Fontana alla vicepresidenza della Camera

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’ stato lui, Alessandro Zan, tra coloro che nel Pd in apertura di sedutaha esposto lo striscione odioso contro la candidatura del leghista Lorenzo: “No a un presidente omofobo e pro Putin“, recitava il testo. Il parlamentare rivendica questo “bel gesto”: “È stata una protesta pacifica ma molto determinata per dire che non può essere eletto terza carica dello Stato chi ha costruito tutta la sua esistenza politica su parole d’odio è discriminazione; che ha patrocinato quel congresso di Verona che raccolse i peggiori integralisti mondiali. Non può sedere su quello scranno”. Da queste assurdità si capisce beneormai dirsi cattolici è passibile di gogna. Suggestione Pd: Zan vicepresidenteZan è pieno di livore, ...