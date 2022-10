Il Paradiso delle Signore 7 24-28 ottobre 2022 | anticipazioni

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il7 24-28: scopri lede Il7 in onda su Rai 1 alle 16:05. Tvserial.it.

Tra i suoi lavori più recenti, a tal proposito, si può citare la sua presenza ne Ilsignore (autunno 2018), in cui interpreta Adelaide di Sant'Erasmo. Nello stesso anno torna anche a ...Torna l'appuntamento con IlSignore , la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 . Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un ...L'attrice Vanessa Gravina ospite di Oggi è un altro giorno - venerdì 14 ottobre 2022 -, il salotto televisivo di Rai1 con ...Ultima sessione di Bootcamp giovedì sera per i giudici di X Factor 2022. Giovedì 13 ottobre è toccato a Dargen D’Amico e Ambra Angiolini scegliere i ...