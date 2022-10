Il Foglio

Chiara Abate che, a breve, inaugurerà Tema - pizzeria elementare a Milano con la sua compagna Francesca Marcantognini, cidella loro visione che unisce pizze e pasticceria in un modo unico e ...... in ritardo, in sciopero, senza i taxi, con i taxi che avevano il pos, ma anche il supplemento bagagli: siamo sicuri sia legale Ma perché non simai del supplemento bagagli La macchina ... Il Papa parla come se gli umani potessero già vivere nella storia della fraternità Gli avvenimenti che scuotono il mondo dalle fondamenta, com’è una guerra di aggressione, non possono essere considerati come una iattura accidentale: dimenticarlo rende complici dei prepotenti. France ...John Stamos ha parlato della possibilità che in futuro ritorni sugli schermi Gli amici di papà nonostante l'assenza di Bob Saget ...