Il nuovo album di thasup

Oggi, venerdì 14 ottobre, è una giornata speciale per i fan di Louis Tomlinson , ricca di novità. Oltre all'uscita del singolo inedito "Out Of My System" che anticipa il"Faith in the Future", è stato annunciato anche il suo ritorno live in Italia! Il prossimo autunno Louis si esibirà nei palazzetti di Torino e Bologna , rispettivamente l'8 e 9 ottobre. Di ...Viola, il testo vedi anche c@r@++ere sec!@le di thasup è ilpiù ascoltato su Spotify Cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi Cerco di non pensare al sesso, ma tu cambi i ...MILANO - Il cantautore Shori apre l’autunno il 14 ottobre con l’uscita del singolo che racchiude la sua estate solitaria a Milano. Tra i palazzi, la strada e la solitudine decide deliberatamente di tr ...Ecco il racconto track by track di Voglio la gonna di Luigi Strangis, la cover dell'album e le date dell' instore tour, al via proprio oggi.