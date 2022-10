Il Napoli perde Anguissa fino a gennaio (ma lui spera di non saltare il Qatar)

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Come si temeva, Frank Zambolo rivedremo in maglia azzurra solo a. Gli esami fatti stamane al forte centrocampista camerunese hanno 'evidenziato una elongazione del muscolo ...

Come si temeva, Frank Zambo Anguissa lo rivedremo in maglia azzurra solo a gennaio. Gli esami fatti stamane al forte centrocampista camerunese hanno 'evidenziato una elongazione del muscolo ...Lo puoi aggiungere anche allo yogurt ma non alle bevande calde, altrimentitutte le sue ... antifungina, analgesica e antiossidante, secondo un lavoro con l'Università Federico II di, ...Attraverso un comunicato ufficiale il Napoli ha reso noti i tempi di recupero dall'infortunio di Frank Zambo-Anguissa, costretto ad abbandonare il terreno di gioco all'inizio della ripresa di Napoli- ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...