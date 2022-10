ilmattino.it

Durissima a riguardo la presa di posizione del, che ha voluto ricordare ad Ignazio La Russa - siciliano doc - come l'unità italiana abbia rappresentato per il Sud un vero e ...Da diversi anni, però, diverse associazioni - tra tutte il- si stanno battendo per fare chiarezza sugli avvenimenti post - unitari, facendo luce su eventi ancora oggi, oltre ... Il Movimento Neoborbonico attacca La Russa: «17 marzo festa nazionale Pensi ai problemi del Sud»