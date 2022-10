Il mistero di Chivasso | Giuseppina Arena uccisa per soldi | dietro l' omicidio della 52enne l' eredità ricevuta dopo la morte della madre

(Di venerdì 14 ottobre 2022) ROMA - L', la casa e quei 60mila euro di cui raccontava tanto in giro. Sembra questo il movente dell'di, 52 anni, per tutti Giusy, trovata cadavere...

Omicidio, il killer forse conosceva bene la vittima Resta avvolto nelil caso dell'omicidio di Giuseppina Arena , una donna 52enne di, in provincia di Torino che è stata trovata ...Giuseppina Arena uccisa a 52 anni con tre colpi d'arma da fuoco a Torino nel giorno del suo compleanno IldiGiusy uccisa per soldi: sentito il fratello Viveva sola in un bilocale di ...La donna 52enne è stata trovata senza vita in una zona di campagna, accanto al suo corpo c'era l'inseparabile bicicletta. Qualcuno le ha teso una trappola ...ROMA - L'eredità, la casa e quei 60mila euro di cui raccontava tanto in giro. Sembra questo il movente dell'omicidio di Giuseppina Arena, 52 anni, per tutti Giusy, trovata ...