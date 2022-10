IL MATTINO – Raspadori meglio di Haaland | in Champions media gol da paura

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Giacomoha unagol migliore di Erling, per l’attaccante del Napoli una rete ogni 31 minuti. La macchina da gol del Manchester City ha messo a segno già 20 reti in appena 13 presenze. Quindi quello che vuole mettere in evidenza Ilnon è la forza o la qualità dei singoli giocatori, ma il dato statistico che è incontrovertibile. In basi ai minuti giocati l’attaccante azzurro ha unagol migliore rispetto a quella del collega norvegese, che è partito già da inizio campionato come punta centrale e insostituibile. Mentrenon ha cominciato da titolare e poi si è dovuto fare spazio giocando da esterno o trequartista, per poi prendere il ruolo di prima punta dopo l’infortunio di Osimhen, in condominio con Giovanni Simeone. Adani: “Napoli come ...