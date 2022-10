Il leghista double face che da ministro dell’Economia potrebbe rilanciare o affondare la Lega

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il vaffa di Silvio Berlusconi a Ignazio La Russa, a colui che lì a pochi minuti sarebbe diventato la seconda carica dello Stato, il giorno dell’insediamento del Parlamento, racconta più di cento retroscena. Racconta del campo di Agramante che sarà questa maggioranza e il prossimo governo guidato da Giorgia Meloni, che ha scelto come pilastro del suo gabinetto undemocristiano e draghiano. Il Cavaliere, umiliato dai veti a Licia Ronzulli, alle sue donne e ai suoi uomini in ministeri che si occupano di giustizia e telecomunicazioni, venderà cara la pelle. Le sue manovre sono appena all’inizio. Perché abbia inviato due settimane fa Matteo Renzi ad Arcore (invito rifiutato) non è dato saperlo. Che non sopporti la leadership della “ragazzotta” della Garbatella è roba vecchia, dai tempi in cui non la sostenne nella corsa per il Campidoglio. Il massimo sgarbo sarebbe ...