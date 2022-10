Il labiale | Licia Ronzulli e il vaffa | cosa c’è dietro la sconfitta di Berlusconi nel voto su La Russa in Senato

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sta tutto in quel «nculo». Silviolo ha certamente pronunciato mentre parlava con Ignazio Laalnel video che li ha immortalati. E che simboleggia ladel Cavaliere nel giorno del suo ritorno a Palazzo Madama. L’altra parola che si capisce perfettamente è «». Ovvero, l’infermiera e sua senatrice «di fiducia» che per ora rimane fuori dal governo Meloni. Nel giorno in cui la nuova maggioranza si spacca ma riesce a eleggere il presidente del(con la sponda di Renzi e Franceschini). E così Forza Italia pensa di andare da sola alle consultazioni con Mattarella. Nulla che metta in pericolo l’incarico a Meloni, previsto al massimo per il 21 ottobre. Ma un segnale di disagio che può costituire un ...