Il jeans preferito delle star nasconde i difetti e si abbina con facilità

Leggi su amica

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una nuova tendenza determina ufficialmente la morte dei pantaloni skinny. Lee le passerelle proclamano ibaggy come i protagonisti del 2022 e del 2023, ponendo il comfort al centro. Più morbidi e confortevoli, indossarli è un piacere,rli un divertimento. Con blazer e camicie per il giorno e top scintillanti e sandali gioiello per la sera, stanno bene praticamente a tutte. Nascondono i punti critici del corpo e slanciano la figura: ecco come sceglierli e indossarli copiando le. Come sono ibaggy: l’identikit Le tendenze vanno e vengono, ma un bel paio dibaggy è per sempre. La loro comodità, che risale alle tute carcerarie dalle quali inizialmente hanno preso ispirazione, è imparagonabile. Il loro stile utility, un po’ mascolino, è accattivante e ...