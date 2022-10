La Gazzetta dello Sport

Un caldo terribile, i vestiti si appiccavano alla pelle neanche fossero fatti di caucciù. Non tirava un filo di vento, in quel luglio del 1946, e non c'erano soldi per andare a svagarsi al mare o in ...... in via. L'avveniristica struttura architettonica, opera di Luigi Buffa, ancora oggi ...Luigi Buffa resta ancora oggi uno dei pochi esempi di architettura produttiva dell'immediato... Il Dopoguerra, il Filadelfia e Gabetto: quel Toro-Juve che decise lo scudetto In occasione del settantesimo anniversario, la Centrale del Latte di Torino apre le sue porte ai visitatori, che potranno scoprire la storia di un'azienda che ha nutrito generazioni di bambini Il prim ...