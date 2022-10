Il discorso di Fontana tra i santi e le autonomie tenendosi alla larga dalle posizioni storiche sui diritti civili Letta | “È uno sfregio all’Italia”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ripulisce l’imbarazzante pantheon esternato negli scorsi anni al minimo indispensabile, dal suo punto di vista, concentrandosi sulla Chiesa Cattolica: Papa Francesco, san Tommaso d’Aquino, il beato Carlo Acutis. Quindi un’aggiunta personale, quel senatur Umberto Bossi che nel primodi Lorenzoda presidente della Camera fa il paio con il richiamo alle. Parla a chi può parlare apertamente dallo scranno più alto di Montecitorio: i cattolici e la Liga Veneta, dal resto – i, il suo filo-putinismo e le vecchie simpatie per gli estremisti di Afd e Alba Dorata – meglio tenersiora che è la terza carica dello Stato. Si lancia persino in un timido invito a “rinsaldare” l’ancoraggio all’Unione Europea. Ciò che rimane del suo ...

