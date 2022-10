Il deputato turco distrugge a martellate il suo cellulare per protesta contro legge censura social

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il parlamentoha approvato una durasui nuovi media che potrebbe vedere giornalisti e chi scrive suifinire in carcere fino a tre anni per aver diffuso "fake news". Le nuove regole ...

La Stampa

Il parlamentoha approvato una dura legge sui nuovi media che potrebbe vedere giornalisti e chi scrive sui ... Facebook, YouTube con cui puoi comunicare" dice ilprendendo in mano il suo ...Giovedì il parlamentoha approvato una legge che punisce severamente la diffusione di "disinformazione" sui giornali ... c'è stato un momento piuttosto animato quando Burak Erbay,del ... Il gesto estremo del deputato turco di opposizione: distrugge il cellulare in parlamento per denunciare legge sulla "disinformazione" Il parlamento turco ha approvato una dura legge sui nuovi media che potrebbe vedere giornalisti e chi scrive sui social finire in carcere fino a ...