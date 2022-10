Il ciclismo su pista italiano è pazzesco

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) C'è quasi da non crederci a vedere una finale dell'Inseguimento individuale ai Mondiali disual velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. E c'è quasi da non crederci perché quasi non esisteva più ilsuin Italia. Stava evaporando in una nuvola di disinteresse, di velodromi vuoti, abbattuti, lasciati alla malora. Poi arrivò l'ostinazione di Elia Viviani, il lavoro silenzioso e strepitoso di Marco Villa, l'entusiasmo rinato attorno a un campione che ci portò in dono una medaglia olimpica. E un manipolo di giovani che hanno creduto nell'impossibile. Due di questi hanno raggiunto la finale dell'inseguimento individuale. Ha vinto Filippo Ganna. Jonathan Milan ha conquistato l'argento. Argento come la Nazionale dell'Inseguimento a squadre. Oro come la Nazionale dell'Inseguimento a squadre ...