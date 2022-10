Il cardinale Zuppi a TPI | “Abolire la guerra non si può | ma fermare il conflitto si deve”

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) «Quel giorno, il 24 febbraio quando avvenne l’invasione, ricordo che ho sentito subito paura. Sentivo che era l’inizio di qualcosa che non si sarebbe risolto facilmente. La sensazione di una svolta che avrebbe condizionato i mesi a venire. Non ho mai creduto che tutto si sarebbe risolto facilmente. Anche se all’inizio c’erano simulacri di dialogo fra Ucraina e Russia, che purtroppo non sono stati perseguiti. Bisognava forse fare di più. Almeno c’era la forma del negoziato, oggi non c’è più nemmeno quella». Sessantasette anni, ilMatteo, alto e magro nel suo clergyman grigio che ha l’aria di un abito da lavoro, ha un solido passato di parroco. Di quelli antichi, che conoscono carne e ossa della propria gente, fedeli e non fedeli. Senza pompa, senza affettata spiritualità. Ha guidato due parrocchie di ambiente popolare e si sente. Santa ...