Ignazio La Russa presidente del Senato | la reazione social di Emanuele Filiberto

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Benito Laè il nuovodele ancheha voluto commentare questa notizia politica di grande rilievo per l’Italia. La, infatti, è il primo esponente di Fratelli d’Italia a ricoprire una carica istituzionale di tale rilievo. Di certo la sua elezione ha lasciato il segno, mandando un chiaro messaggio: 116 voti a suo favore, 65 schede bianche e solo 2 voti a testa per Liliana Segre e altrettanti per Calderoli. Il principeha espresso la propria opinione sulla notizia, utilizzando i propri profili. Non è la prima volta in cui l’erede di casa Savoia utilizza i propri profili per commentare notizie di politica e attualità. Sebbene non viva in ...