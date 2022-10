Ieri | oggi | domani - Ford Puma | da coupé a crossover | da meteora a bestseller

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un nome, due storie, se dici. Come a volte succede per alcune automobili riproposte nel tempo con forme diverse: pensiamo, per esempio, alla Mercedes Classe A, nata piccola monovolume e poi diventata compatta sportiva, o alla Mitsubishi Space Star, che fu Mpv ed è poi diventata una piccola berlina, o ancora alla Renault Scénic che verrà, la quale non sarà più una multispazio ma una. Il caso dell'americana, forse, è in assoluto il più eclatante perché, avendo rapidamente archiviato la prima, una piccolaprodotta in Europa tra il 1997 e il 2002, la Casa ha deciso di riproporne la denominazione, a diversi anni di distanza, per un prodotto completamente diverso: unacompatta, capace nel giro di pochi mesi di diventare la...