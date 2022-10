I ministri di Meloni | Giorgetti all’Economia | Tajani agli Esteri | Ronzulli fuori

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Quando nascerà il Governo? Ma soprattutto, chi saranno i? Salgono in queste ore le quotazioni per gli esponenti della Lega e scendono quelle di Forza Italia. Alla Lega gli osservatori assegnano la presidenza della Camera, con Lorenzo Fontana nuovo candidato, e 5 o 6 ministeri. Fra cui sembra proprio che ci sarà quello dell’Economia, con Giancarloche riceve anche l’endorsement di Giorgia. “Penso che sarebbe un ottimo capo del Mef“, dice la premier in pectore. E Forza Italia? Le cose non si mettono bene per il partito di Silvio Berlusconi, protagonista, ieri 13 ottobre, di una giornata nera durante l’elezione di Ignazio La Russa (FdI) a presidente del Senato. Foto Ansa/Riccardo AntimianiL’ex premier ha mandato al diavolo il neo presidente e ha espresso tutta la sua irritazione per i ...