Honor X40 GT il nuovo smartphone gaming del produttore cinese

(Di venerdì 14 ottobre 2022) È stato protagonista di diversi rumors negli ultimi giorni, ma adesso ilX40 GT è pronto al debutto in via ufficiale. Si tratta di unodi fascia premium progettato per tutti gli appassionati di. Il potente dispositivo può vantare di un particolare sistema di raffreddamento 3D a 13 strati che andrà rendere migliore qualsiasi esperienza di gioco ed un rilevante aumento della precisione e della sensibilità del tocco sul display. Andiamo a vedere quali sono le principali specifiche tecniche deldevice dell’azienda. L’X40 GT presenta un display TFT LCD da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2388 × 1080 pixel),con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e touch sampling rate a 480 Hz. È alimentato da un SoC Snapdragon ...

GT è stato presentato oggi in Cina, come la casa madre aveva anticipato nei giorni scorsi. Lo smartphone appartiene alla categoria dei dispositivi di fascia media, con una dotazione che ...Ascolta questo articolo Lo smartphone più atteso della giornata, l'GT è stato appena presentato, con non troppe differenze estetiche rispetto al modello base rispetto al quale, però, si configura come un gaming phone alquanto accessibile .GT (8,...Honor X40 GT è finalmente ufficiale in Cina: scopriamo insieme le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone ed il prezzo di vendita.