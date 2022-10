Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano vince e vola in classifica | sconfitta per Valpusteria

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una vittoria e una. Questo il bottino delle due squadre italiane impegnate oggi nella celebre ICEdisunello specifico è riuscita a regolare tra le mura amiche il Graz con il risultato di 3-1;invece ha dovuto cedere il passo in quel di Villach, perdendo per 1-0. Bella prova di reazione per le Foxes, abili a raddrizzare una gara cominciata in salita. Al 2:26 del primo periodo infatti Antonitsch trova il vantaggio per gli austriaci, chiudendo la frazione a rete inviolata. La risposta diarriverà a metà del secondo tempo quando, al 13:40, Alberga firma agilmente il pareggio, preludio della mini fuga dell’ultimo atto, timbrata prima da Ginnetti (2:04) e ...