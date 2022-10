Highlights Virtus Bologna-Bayern Monaco 66-63 | Eurolega 2022 23 VIDEO

Eurosport IT

A Bologna finisce 66 - 63 per le Vu nere nella prima partita di Eurolega dopo 15 anni. Buon ritorno di Teodosic dopo ...Nel finale laVerona cerca addirittura il gol della vittoria, forte dell'uomo in più, ma il match finisce in parità. DIRETTA/ Imolese Recanatese (risultato 2 - 1): super gol di De Feo per il +... Basket Serie A, highlights: Virtus Segafredo Bologna-Pallacanestro Trieste 85-80 Tornata in EuroLeague in questa stagione, la Virtus Segafredo Bologna ha ottenuto la sua prima vittoria nella competizione dopo 15 anni, battendo in casa l'FC Bayern Monaco.La Virtus Bologna conquista il primo successo stagionale in Eurolega (e il primo dopo 15 anni) grazie alla vittoria per 66-63 contro il Bayern Monaco. Al Paladozza decisivi i 13 punti di Lundberg e gl ...